La previsione dell'algoritmo sul Mondiale Formula 1: sorpresa Hamilton e Leclerc

Il primo Gp di Formula 1 in Australia ha rispettato i pronostici, almeno per quanto riguarda il vincitore: Lando Norris era il favorito e ha non ha tradito le aspettative, piazzandosi davanti a tutti. In ritardo - e di molto - le Ferrari, che sono arrivate ottava e decima con Leclerc e Hamilton. Eppure, secondo l'algoritmo, le due Rosse sono - a sorpresa - inserite sul podio dei papabili vincitori del Mondiale F1 , nonostante le difficoltà palesate a Melbourne.

I favoriti in Formula 1 per l'algoritmo

Secondo l'intelligenza artificiale, Norris rimane il candidato numero uno per la vittoria del mondiale piloti con il 29,08% di chance, seguito da Charles Leclerc con l'11,35% e da Lewis Hamilton con il 16,78%. Né Verstappen né Piastri né Russell, quindi, sono le Ferrari - secondo l'algoritmo - le minacce principali per Norris e la McLaren, anche se Verstappen, campione in carica, rimane uno degli avversari da temere di più. Chissà che la previsione dell'IA non sia di buon auspicio per la prossima gara in Cina. Lo sperano Leclerc e Hamilton, lo sperano soprattutto i tifosi della Ferrari.