Leclerc scaccia via i brutti pensieri e le critiche: “La Ferrari ha un grande potenziale”

ROMA - Ha voglia di riscatto, Charles Leclerc. La Formula 1 va in Cina, secondo appuntamento di un Mondiale iniziato male per la Ferrari. Le aspettative alte dei test si sono trasformate in cenere a Melbourne. Ora però il pilota Ferrari rilancia: “Anche in Australia abbiamo dimostrato il nostro potenziale, purtroppo non sono stati i momenti giusti di quel weekend. Ma vuol dire che la performance c'è e quanto successo non è assolutamente una delusione per tutta la stagione”, le sue parole in conferenza stampa.