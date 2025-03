Hamilton, è pole con la Ferrari per la Sprint a Shanghai! Quarto Leclerc

Hamilton: "Il team ha fatto un lavoro fantastico"

Queste le parole di Hamilton nel post-gara: "Ringrazio questo pubblico fantastico. Non mi aspettavo questo risultato ma sono felicissimo. L'ultima gara era stata un disastro ma sapevamo che la macchina poteva fare meglio. Abbiamo fatto degli ottimi cambiamenti, il team ha fatto un lavoro fantastico durante la sosta. Ci sarà altro lavoro da fare per domani e per la gara. Il mio primo settore è stato molto forte, è stato un miglioramento graduale. Non so cosa aspettarmi dalla gara Sprint, spero di poter tenere duro ma le Mclaren vanno veramente forte. Rimaniamo positivi e teniamo la testa alta".