Hamilton e la frase sulla Ferrari: "Sono scioccato, non riesco a credere che..."

Hamilton: "Non riesco a crederci"

Queste le parole di Hamilton nel post-gara: "Non mi aspettavo questo risultato ma sono felicissimo e orgoglioso. L'ultima gara era stata un disastro per noi, ma sapevamo che la macchina aveva più prestazione. Venire qui in questa pista che amo, in un posto bellissimo e vedere che la macchina ha preso vita fin dal primo giro. Il team ha fatto un lavoro fantastico durante la sosta per preparare la vettura. Sono un po' scioccato, non riesco a credere che abbiamo fatto la pole. Chiaramente è la sprint, ma questo è un bel passo anche per la gara".

Hamilton alla Ferrari: "Rimaniamo positivi, a testa alta"

"Dove ho fatto la differenza? Non ne ho idea, dovrei riguardare tutto, però bel primo settore sono stato molto forte, è stato un miglioramento graduale in tutto il circuito. C'è del margine di crescita, cercheremo di andarlo a trovare nella prossima sessione di qualifica. Ma è incredibile vedere il numero 1 con la macchina rossa. Domani farò la prima vera e propria simulazione gara, spero di poter tenere duro però la McLaren è molto veloce. Siamo in una buona posizione. Rimaniamo positivi, a testa alta e continuiamo a spingere".