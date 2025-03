Leclerc, nessuna sanzione: il comunicato in vista della gara Sprint in Cina

SHANGHAI (Cina) - Nessuna sanzione né retrocessione in griglia per Charles Leclerc , finito sotto indagine per una manovra durante il Q2 delle qualifiche per la gara Sprint. Dopo aver ascoltato il pilota della Ferrari, il rappresentante della scuderia e aver esaminato tutte le prove, i commissari sportivi della Fia hanno ritenuto che non ci siano state irregolarità. Leclerc partirà quarto nella gara Sprint, in programma sabato mattina, alle 4, ora italiana.

LECLERC A RISCHIO PENALITA'

Cosa è accaduto

Leclerc ed Hamilton erano in pista nello stesso momento quando la Ferrari ha chiesto via radio a Leclerc di cedere la sua posizione: "Swap cars" ("scambio monoposto"), questo l'ordine di scuderia per far passare Hamilton. Il pilota monegasco ha così rallentato la velocità della sua SF25 e non ha rispettato il "delta time" ovvero il tempo prestabilito da regolamento per percorrere un giro "lento" e garantire la sicurezza in pista per tutti gli altri piloti. Secondo i commissari Fia però non ha ostacolato altri né avuto vantaggi dal suo comportamento. Anche Lance Stroll è stato “scagionato” da questa accusa per lo stesso motivo.

Il comunicato della Fia

Questo il comunicato della Fia, la Federazione internazionale dell'automobilismo: “Leclerc e Hamilton hanno cominciato il loro giro di preparazione vicini tra loro. Hamilton seguiva Leclerc da vicino e Leclerc aveva Stroll davanti a sé nel giro di preparazione. Leclerc ha dovuto attendere che Stroll iniziasse il suo giro veloce e nel frattempo è stato superato da Hamilton su ordine del team. Leclerc ha sempre mantenuto una velocità ragionevole e alla fine ha cercato di creare un distacco ragionevole dietro Hamilton. Tutto questo è stato fatto in modo ordinato e nessuna vettura dietro Leclerc ne ha risentito: Leclerc non ha ostacolato altri piloti e non ha ottenuto alcun vantaggio sportivo dal suo comportamento”.