Leone Hamilton, la frase che esalta i tifosi Ferrari: "Ho assaporato la vittoria, adesso..."

I fuoriclasse fanno così: una volta assaporata la vittoria, non sanno più farne a meno. E pensavate davvero che Lewis Hamilton, pluricampione del mondo, potesse già essere sazio? Protagonista di una Sprint da fenomeno e dalle qualifiche più problematiche, il pilota della Ferrari è pronto a stupire ancora domattina alle ore 8 quando i motori si accenderanno per il secondo Gp stagionale dopo il (deludente) esordio in Australia. "Convertire la mia prima pole Sprint con la Ferrari in una vittoria è una sensazione davvero speciale. La macchina andava forte e siamo riusciti a mettere tutto insieme per tagliare il traguardo davanti a tutti e portare a casa punti importanti per la squadra. La reazione del pubblico, quando sono sceso dall’abitacolo, è stata semplicemente incredibile", ha detto Lewis il famelico che ha tutta l'intenzione di regalare altre gioie all'adorante popolo di Maranello.