Formula 1, Red Bull fa subito fuori Lawson: arriva Tsunoda

La decisione di Red Bull che ha scelto Tsunoda

Errori in qualifica, errori in gara e zero punti conquistati. Lawson in due Gp non ha accontentato i vertici Red Bull. Ora viene retrocesso nel team satellite, la Racing Bulls. E da lì arriva il giapponese Yuki Tsunoda, spinto anche da Honda (che fornisce i motori alla Red Bull). Il debutto nel Gp di casa, a Suzuka il prossimo 6 aprile. “Riconosciamo che c'è molto lavoro da fare con la RB21 e l'esperienza di Yuki si rivelerà estremamente utile per contribuire allo sviluppo della vettura attuale. Gli diamo il benvenuto nel team e non vediamo l'ora di vederlo al volante della RB21”, le parole del team principal Chris Horner. Quello è un sedile che scotta. Dopo Ricciardo in tanti hanno provato ad affiancare Verstappen: Kvyat, Gasly, Albon, Perez e Lawson. Tutti hanno fallito.