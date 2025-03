Ferrari, cambia tutto in Bahrain: il nuovo pilota che prenderà il posto di Leclerc

È buio pesto in casa Ferrari, dopo la devastante squalifica delle due Rosse nel GP di Cina. Voltare pagina, in attesa della prossima gara in Giappone del 6 aprile, è difficile ma necessario per provare a raddrizzare questa stagione appena iniziata nel modo peggiore possibile. Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno la totale fiducia del team principal Frederic Vasseur, che dopo la gara di Shanghai ha difeso i suoi piloti, spiegando bene la situazione all'interno della Scuderia di Maranello: tra gelosie, forma fisica da migliorare, passioni e aspettative. Quale momento migliore se non questo per provare qualche nuovo assetto e rinfrescare la line-up del Cavallino. Dopo Arthur Leclerc, Robert Shwartzman e Oliver Bearman, nel GP del Bahrain vedremo esordire un giovanissimo pilota: Dino Beganovic.