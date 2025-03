Leclerc e Vasseur sorpresi dalla doppia squalifica: pilota di F1 rivela il retroscena

La notizia più brutta che un team e che decisamente non si aspetta è proprio quella di veder squalificati entrambi i propri piloti in un Gran Premio . Figuriamoci poi se la squadra in questione è la Ferrari , la Scuderia più vincente di sempre nella storia della Formula 1. Mai prima del GP della Cina, il Cavallino aveva visto nella propria storia escludere da una corsa non una, ma entrambe le proprie vetture. Un record davvero triste , che è toccato proprio al termine del secondo appuntamento del Mondiale 2025. E la decisione della FIA è arrivata al team principal Frederic Vasseur, insieme a Charles Leclerc e a Lewis Hamilton, in un modo davvero bizzaro.

La stretta di mano a Vasseur e Leclerc

A svelare il retroscena è Esteban Ocon, pilota della Haas, che si trovava nello stesso aereo del team Ferrari. Tutti viaggiavano insieme per tornare in Europa, come ha rivelato il francese in un'intervista a Canal +, che assistito alla disperazione degli alfieri di Maranello: "Quando abbiamo saputo che le Ferrari sono state squalificate ho stretto la mano a Fred e Charles, che erano molto sconsolati e increduli, dicendo che ero dispiaciuto per loro ma ero contento per me. Pochi giorni prima noi della Haas eravamo ultimi a Melbourne (per il primo GP stagionale in Australia). Non abbiamo dormito molto, io non sono riuscito a mangiare, ma anche Ayao (Komatsu, team principal Haas, ndr) ha detto che è stato formativo, perchè abbiamo discusso di ogni dettaglio per estrarre performance dalla monoposto". Ocon con l'esclusione delle SF-25 è salito in quinta posizione nell'ordine di arrivo della gara di Shangai, prendendosi punti preziosi in ottica classifica piloti, dove ora è 7°.