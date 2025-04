Dominio McLaren, dietro Hamilton e Leclerc

Nonostante i tanti stop la McLaren si conferma la macchina da battere, dominando la sessione con Piastri in 1:28:014 davanti a Norris. Terza posizione sorprendente per Hadjar davanti alla Ferrari di Hamilton al quarto posto. Quinta posizione per Lawson, al ritorno in Racing Bulls, poi Russell e Leclerc in settima posizione. Verstappen solo ottavo e Tsunoda 18°.

FP1: Norris davanti a tutti, Leclerc terzo

La prima sessione di prove libere aveva visto Norris davanti a tutti, seguito da Russell e poi Leclerc e Hamilton in terza e quarta posizione, appena davanti a Verstappen e Tsunoda. McLaren si conferma dunque la macchina da battere, con la Ferrari che però si piazza per ben due volte davanti alla RedBull.