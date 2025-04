Cos'è quella macchia nera a bordo pista in Giappone? Il mistero in F1 viene svelato

Problemi a Suzuka durante le qualifiche del Gp del Giappone. Mentre le monoposto erano in pista per il Q2 a contendersi il posto più in alto in classifica in griglia, una macchia incandescente si è formata dopo una curva a pochi passi dall'asfalto. Sui social la foto è diventata virale ma la spiegazione è meno fantascientifica di come potrebbe sembrare.