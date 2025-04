Ferrari, Vasseur sicuro: "Sappiamo cosa serve per tornare a vincere"

ROMA - Dal Giappone con tanta voglia di vincere. La Formula 1 riparte dal Bahrain, la Ferrari vuole un risultato importante dopo un inizio difficile: “Avremo la possibilità di misurare i progressi che abbiamo fatto nella gestione della SF-25 rispetto ai test di un mese e mezzo fa - le parole di Fred Vasseur, team principal della Ferrari - Sappiamo che ci manca ancora della prestazione per essere in grado di lottare con McLaren e crediamo che occorra fare dei passi avanti soprattutto in termini di ottimizzazione del bilancio vettura”.

Vasseur: “Alla Ferrari manca ancora qualcosa”

Nel weekend, oltre a Charles Leclerc e Lewis Hamilton, anche Dino Beganovic sarà impegnato al volante della SF-25. Il pilota svedese della Scuderia Ferrari Driver Academy farà il proprio esordio in una sessione ufficiale di Formula 1, prendendo il posto del monegasco nelle FP1.