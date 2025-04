F1 25 rivoluziona My Team: tutte le novità della modalità carriera-manageriale

Il cuore pulsante della modalità si basa su tre aree principali:

Un quartier generale che cresce con te

Una delle novità più scenografiche è il Quartier Generale dinamico che cresce in dimensioni, persone e attività man mano che la scuderia si sviluppa. Le scelte su dove investire, cosa potenziare e chi formare fanno davvero la differenza.

Tornano i riconoscimenti visti in Carriera Pilota, ora integrati anche in My Team. Superando le squadre rivali e guadagnando fama, si sbloccano nuove sponsorizzazioni e la possibilità di attrarre piloti di livello. Ma anche la Carriera Pilota cambia: F1 25 apporta aggiornamenti significativi al sistema delle Icone Pilota, consentendo alle squadre AI di reclutare piloti iconici per la prima volta. Inoltre, i giocatori possono ora aggiungere un'undicesima squadra alla griglia di partenza - la Konnersport di Braking Point o, per chi acquista l'Iconic Edition prima dell'11 luglio, la squadra APXGP della nuova F1 di Apple Original Films - con le rispettive Icone pilota, in entrambe le modalità di gioco.

Con My Team 2.0, ogni decisione conta davvero. Costruire una scuderia di successo sarà una sfida fatta di non solo gare ma soprattutto strategie, budget e relazioni.

Il secondo Deep Dive è atteso per il 17 aprile e svelerà dettagli su tracciati, presentazioni e altre novità in arrivo.