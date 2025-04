Continua la rissa verbale tra Verstappen e Norris: "Vieni a provare la mia macchina e poi mi dici..."  

SAKHIR (BAHRAIN) - Si scalda la lotta per il Mondiale di Formula 1 , poco prima dell'inizio delle prove libere del quarto appuntamento stagionale in Bahrain , sul circuito di Sakhir . In testa alla classifica c'è Norris (62), separato però di un solo punto da Verstappen (61), seguiti poi da Piastri (48).

Verstappen attacca: "Se fossi stato su una McLaren..."

A scaldare gli animi è stata la sorprendente vittoria di Verstappen a Suzuka, nonostante la Red Bull non sia ai livelli della McLaren in questo momento. E lo stesso Max ha ammesso l'inferiorità della Red Bull, con una battuta che aveva infiammato i tifosi: "Non voglio nemmeno pensare a cosa sarebbe successo se fossi stato su una McLaren, in quel caso non mi avrebbero proprio visto!“. Una frecciata pesante ai due piloti papaya che il campione olandese non ha intenzione di ritirare: "Non stavo scherzando - le sue parole prima delle prove libere in Bahrain -. Sappiamo quanto sia dura e quanto la nostra finestra di funzionamento della macchina sia ristretta e mi viene chiesto: cosa avresti fatto in un’altra macchina? Beh, ho dato una risposta onesta”.

Norris risponde: "Verstappen può provare la macchina quando vuole"

Piastri ha evitato di rispondere al campione del mondo in carica ("Penso sia stato solo uno scherzo da parte sua"), mentre Norris ha risposto a tono alla sua provocazione: "Non mi interessa gnuno può dire e credere a quello che vuole. Credo che sia io che Piastri siamo buoni piloti. Forse lui è più bravo in alcune cose, ma non in tutto. Ho molto rispetto per Max ma so anche che alcune cose che dice non sono vere. Può venire a provare la nostra macchina ogni giorno che vuole e io sarò felice di vedere la delusione sul suo volto dopo che sarà uscito”. Si aspetta ora l'inizio del quarto Gp della stagione per vedere chi avrà la meglio in pista.