Torna la Formula 1, Ferrari all'esame di riparazione: le novità introdotte in Bahrain per riprendere la rotta

Bahrain, centro delle principali rotte commerciali sin dall'antichità. Oggi terra in cui la Ferrari spera di ritrovare la rotta giusta dopo l'inizio deprimente di questa stagione in Formula uno. I numeri fin qui non lasciano ben sperare: la Ferrari ha ottenuto poco più di un terzo dei punti arrivati a questo punto della stagione, nessun podio nelle prime tre gare. Per un in