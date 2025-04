F1 diretta Gp Bahrain Ferrari: segui Hamilton e Leclerc

SAKHIR (BAHRAIN) - Dopo il GP del Giappone, che ha visto le Ferrari in grande difficoltà, si riparte con il quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. I piloti saranno protagonisti sul Bahrain International Circuit di Sakhir. La Rossa di Leclerc partirà in prima fila, dalla seconda posizione , dietro Piastri . In seconda fila Russell e Gasly. La Ferrari di Lewis Hamilton partirà invece dalla quinta fila, avendo chiuso le qualifiche in nona posizione . Segui la gara in diretta .

18:17

Giro 41, Leclerc punta Russell

Leclerc si avvicina a 1.6 da Russell. Gomme hard per il monegasco contro quelle soft del britannico.

18:16

Gerrard posa con la Ferrari di Leclerc: è l'ospite speciale della Formula 1

La leggenda del Liverpool è nel box del Cavallino per il Gran Premio del Bahrain: la foto e il legame con il pilota monegasco. LEGGI TUTTO

18:12

Giro 39, la situazione

Piastri resta al comando con 1.5 su Russell e 3.4 su Leclerc. Norris a 5.3. Antonelli non molla, supera Albon ed è ora 12°.

18:09

Giro 39, Norris-Hamilton: che duello!

Norris passa Hamilton all’esterno, in precedenza il ferrarista aveva messo la freccia.

18:05

Giro 36, sorpasso clamoroso di Hamilton su Norris

Mentre la Safety Car rientra, sorpasso shock di Hamilton su Norris poi il britannico della McLaren si riprende la posizione mettendo le ruote fuori pista.

18:04

Giro 35, la situazione

Piastri ora con gomme medie, così come Norris. Soft per Russell, hard per Leclerc e Hamilton. Antonelli intanto scivola in 14esima posizione e opta anche lui per le soft.

18:00

Giro 33, tamponamento Tsunoda-Sainz

I detriti in pista sono stati provocati da un tamponamento di Tsunoda nei confronti di Sainz.

17:57

Giro 32, attenzione: Safety Car!

Detriti in pista, ecco la Safety Car. Si fermano tutti.

17:55

Giro 30, Piastri show!

L'australiano della McLaren sta disputando una gara da fuoriclasse. Continua a guadagnare su Russell: ora è di 6.6 il margine di vantaggio sul britannico della Mercedes.

17:52

Giro 29, Verstappen in difficoltà

Max è ora quattordicesimo, sta provando a ricucire lo strappo con la zona punti.

17:50

Giro 28, Piastri c'è!

Oscar saldamente al comando con 6.4 su Russell e 7.7 su Leclerc. Quarto posto per Norris a 9.5

17:48

Giro 26, Hamilton scatenato!

Rimonta clamorosa del ferrarista: l'inglese supera anche Ocon ed è sesto. Adesso, nel mirino, c'è il quinto posto di Gasly. Verstappen (nono) fa fatica: gomma gialla per Max.

17:46

Giro 25, doppio sorpasso per la Ferrari!

Leclerc passa all’esterno Norris in fondo al rettilineo ed è terzo. Bene anche Hamilton: superato Antonelli, è settimo!

17:44

Giro 24, duello Leclerc-Norris

Norris si fa passare dal monegasco ma torna davanti con il cambio di traiettoria. Intanto Hamilton a soli 4 decimi da Antonelli (bandiera bianca e nera, rischio penalità).

17:41

Giro 23, Leclerc a un secondo da Norris

Il monegasco si porta a un secondo da Norris. Verstappen in crisi: Max, con gomme hard, viene superato anche da Hamilton.

17:39

Giro 22: Leclerc punta il terzo posto, Hamilton prova ad accorciare

Leclerc, con gomme medie nuove, si porta a 1″8 da Norris. Hamilton passa Doohan ed è nono.

17:38

Giro 20, Kimi Antonelli sorpassa Verstappen!

L'azzurro finta di andare all’esterno, poi infila Max allo snake e piazza un sorpasso memorabile!

17:36

Giro 20, Norris rischia un'altra penalità

Lando rischia un'altra penalità per un soffiatore.

17:35

Giro 19: Leclerc quarto, Piastri leader

Charles passa Gasly e si riprende il quarto posto, Oscar torna davanti a tutti. Nessuna investigazione invece per Bearman dopo il presunto unsafe release.

17:33

Giro 18, Ferrari ai box

Leclerc e Hamilton ai box: Leclerc rientra alle spalle di Gasly. Strategia discutibile della Ferrari.

17:31

Giro 17, Leclerc c'è ma non basta

Il passo di Leclerc è buono, ma non eccezionale. Charles infatti perde 1″3 da Norris e 1″0 da Piastri. Antonelli intanto attacca Verstappen.

17:27

Giro 15, Antonelli nei guai, Leclerc leader

Track limits per Norris e Antonelli: al prossimo scatta la penalità per l'italiano. Intanto sosta per Piastri: gomma gialla per lui. Ora Leclerc in testa al Gp.

17:26

Giro 14, Gasly mette la freccia su Antonelli

Il francese recupera la posizione dopo la sosta dell'italiano.

17:23

Giro 12, dominio Piastri: Russell lontano

Piastri sta letteralmente dominando il Gp dii Bahrain: 3″9 di vantaggio su Russell. L'australiano della McLaren riprende il giro veloce in 1:38.681 ma niente punto extra.

17:22

Giro 11, iniziano i pit stop

Si fermano Norris (che ha scontato i 5″ di penalità e ha optato per gomme medie) e Verstappen (hard).

17:20

Giro 10, che sorpasso di Antonelli su Gasly!

Gasly chiude la strada all'azzurro che però non molla e con un gran sorpasso si prende il quinto posto.

17:18

Giro 8, Norris punta Russell

Nonostante la penalità, Norris è a mezzo secondo dal secondo posto di Russell. Hamilton supera Sainz ed è ottavo, Leclerc sempre quarto.

17:17

Norris, arriva la penalità

La Fia dà 5" di penalità a Lando Norris per "posizione non corretta alla partenza".

17:15

Giro 7, Norris indagato. Leclerc show

Lando indagato dalla Fia per falsa partenza. Il monegasco della Ferrari è intanto più veloce di Norris e Russell ma ha comunicato al Team di avere problemi di bloccaggio.

17:10

Giro 5, Piastri al comando. Secondo Russell

Piastri in prima posizione: +1.7 il vantaggio su Russell. Hamilton comunica di non avere il grip con la gomma gialla. Antonelli intanto è sesto: superato Sainz.

17:08

Giro 3, Norris show: è terzo

Dopo le difficoltà del sabato in qualifica, inizio spettacolare per Lando che sale in terza posizione. Ci potrebbe però essere una penalità per lo stesso Norris: falsa partenza? Fia al lavoro.

17:07

Giro 3, Leclerc perde terreno

Il monegasco perde due posizioni (ora è quarto), complice soprattutto la scelta della gomma gialla per la Ferrari. Hamilton nono, l'ex Sainz sale al sesto posto.

17:05

Giro 1, Piastri avanti, Russell aggressivo

Piastri mantiene il primo posto davanti a Leclerc, Russell attacca il ferrarista e lo passa.

17:04

Inizia il GP del Bahrain!

Si spegnono i semafori, su i motori: inizia il Gp del Bahrain!

17:03

Le macchine tornano in griglia

Le vetture si sistemano in griglia, cresce la tensione per l'inizio della gara!

17:00

Inizia il giro di ricognizione

Si parte con il giro di ricognizione del GP del Bahrain.

16:55

Tra poco il giro di ricognizione

I piloti si preparano per il giro di ricognizione poi si alzerà il sipario sulla 21esima edizione del Gp del Bahrain.

16:53

Bahrain International Circuit, le caratteristiche del circuito

Lunghezza circuito: 5,412 km

Numero giri: 57

Distanza totale: 308,238 km