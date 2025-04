"Leclerc vuole dimostrare di essere più forte di Hamilton": la frase sulla rivalità in Ferrari

È la storia più vecchia del mondo: il primo avversario di ogni pilota di Formula 1 è senza dubbio il proprio compagno di squadra. In questi 75 anni di storia del Circus ci sono stati duelli adrenalinici di tutti i tipi. Un esempio? Ayrton Senna ed Alain Prost , e ancora Michael Schumacher e Rubens Barrichello , Lewis Hamilton e Nico Rosberg . In casa Ferrari non si fa alcuna eccezione: il Cavallino è passato dallo scontro silenzioso tra Charles Leclerc e Carlos Sainz, a quello decisamente meno taciturno tra Leclerc ed Hamilton . Da un lato c'è il pilota monegasco che ha fame di vittorie e soprattutto di affermazione, dall'altro un 7 volte campione del mondo che vuole mettere la ciliegina sulla torta con l'ottavo titolo iridato, ancora mai vinto da nessuno, alla sua carriera straordinaria ricca di record. Una rivalità che non è passata inosservata nemmeno a Stefano Domenicali, presidente e Ceo della Formula 1.

Leclerc-Hamilto: la rivalità in Ferrari

"Quella di Hamilton in Ferrari è una sfida sportiva straordinaria. Vincere da subito non è banale. Credo che la sua tenacia e la sua forza sia quella di credere e crescere insieme alla squadra. Voglio essere positivo, anche se ovviamente non è facile. E poi, Leclerc è un pilota straordinario che non vuole perdere l'occasione per dimostrare che è più forte. Ci sono elementi straordinari all'interno della squadra Ferrari che sono positivi per tutto il mondo della F1", ha detto il numero1 bolognese, intervenuto a "La Politica nel pallone" su Radio Rai Gr Parlamento.