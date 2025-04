Verstappen e le voci sul futuro: “Parlano tutti tranne me”

Verstappen e il futuro in Red Bull: le sue parole

In conferenza stampa, in vista del Gp del Bahrain, Max Verstappen ha frenato: “Mi accostano a tutti, perché non a Ferrari?”. Di mezzo c’è anche Fernando Alonso, che ha già un sedile Aston Martin: “Le voci che accostano un campione del mondo ad un team come il nostro dimostrano la bontà del progetto che stiamo intraprendendo. Io guiderò finché mi sentirò veloce e competitivo. Rimarrò qui anche dopo la fine della carriera come pilota. Accoglierei bene Max come compagno, ma non penso che accada”. Tutta una favola? La Red Bull vuole tenersi stretto Verstappen. Ma il futuro rimane con l’incognita.