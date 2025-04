Dominio McLaren nelle prove libere di F1 in Arabia Saudita, Hamilton preoccupa la Ferrari

GEDDA (ARABIA SAUDITA) - Dopo le delusioni accumulate nei quattro primi Gp del Mondiale 2025 di Formula 1 non sembra cambiare il copione per la Ferrari, costretta a guardare da dietro il predominio della McLaren anche nelle secondo libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita in programma domenica (20 aprile) e preoccupata soprattutto per le difficoltà incontrate da Lewis Hamilton.