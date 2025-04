F1 25 alza l’asticella: ecco il nuovo capitolo di Braking Point 3

Nell'ultimo capitolo, i giocatori si ritroveranno nel cuore pulsante del paddock, immersi in una storia ad alto tasso emotivo fatta di rivalità, pressioni mediatiche, tensioni interne e momenti di pura adrenalina in pista. Un evento improvviso, però, rischia di mandare tutto all’aria, minando l’equilibrio raggiunto e costringendo i protagonisti a lottare con le unghie e con i denti per salvare la stagione.

F1 25 rivoluziona i tracciati: debutta la scansione LIDAR

Nuove possibilità, più scelta e una Konnersport protagonista anche oltre la storia

La grande novità?

Stavolta sarà possibile scegliere quale pilota della Konnersport impersonare, offrendo una nuova libertà narrativa ai giocatori. Aiden Jackson, Callie Mayer o Devon Butler? La scelta spetta a voi, con la possibilità di plasmare il percorso di ciascuno attraverso nuove agenzie, interviste potenziate, quattro livelli di difficoltà riequilibrati e – per la prima volta – la possibilità di far crescere la Konnersport anche in altre modalità di gioco.

Dal punto di vista tecnico, Braking Point 3 compie un ulteriore passo avanti. Il motion capture rende ogni scena ancora più credibile, le animazioni facciali sono ora gestite tramite la tecnologia NVIDIA Audio2Face e l'aggiornamento “Meet the Press” fornisce una presentazione più autentica nelle interviste ai piloti con i dialoghi che assumono una "profondità cinematografica" mai vista prima nella serie.

Un racconto che continua, ma che si può vivere da zero

Per chi ha seguito il cammino della modalità sin dal primo capitolo, sarà emozionante ritrovare i volti noti di questa saga sportiva. Introdotto per la prima volta nel 2021, Braking Point, infatti, seguiva Aiden Jackson, un debuttante che cercava di farsi un nome contro lo spietato rivale Devon Butler, un pilota che non si sarebbe mai fermato davanti a nulla per avere successo. La storia è proseguita in F1® 23, con il lancio del team immaginario Konnersport e l'arrivo della nuova protagonista Callie Mayer, la prima donna a vincere il campionato F2™. Nel seguito, il famigerato Devon Butler ha visto capovolgersi la prospettiva che si era costruita, aprendo un varco per l'ingresso di Callie in F1®. Dopo due stagioni impegnative, la squadra ha migliorato la sua posizione in classifica, dando vita all'ultimo capitolo di F1® 25.

Ma niente paura: non è necessario aver giocato ai capitoli precedenti per godersi la storia. Braking Point 3 è pensato per coinvolgere chiunque, anche chi si avvicina alla serie per la prima volta, grazie a una narrazione autonoma e ben strutturata.