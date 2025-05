Si scaldano i motori in Florida, con le uniche prove libere del Gp di Miami a fare da prologo alla qualifica per la Sprint Race . Sessione che qualcosa ha ribadito, ma qualcosa ha anche celato, visto l' incidente occorso al britannico Ollie Bearman , che va a muro con la su Haas in curva 11 e provoca l' interruzione delle FP1 , lasciando a bocca asciutta più di un possibile protagonista.

Piastri si conferma il più veloce, Leclerc ambizioso

La sola prova libera del weekend della Florida ha comunque confermato lo stato di grazia di Oscar Piastri. L'australiano della McLaren, fresco leader del Mondiale di F1, è il più veloce in 1'27"128 e rilancia le sue ambizioni. A tre decimi e mezzo, c'è la Ferrari di Charles Leclerc, ancora una volta bilanciato e competitivo, dunque in grado di battagliare per un buon punto di vista alla partenza. Terzo tempo per Max Verstappen, non a caso 'terzo incomodo' anche questa volta.

Hamilton e Norris restano a guardare

L'incidente occorso a Bearman frustra soprattutto Lewis Hamilton e Lando Norris, frenati proprio mentre si apprestavano a tentare il giro veloce e che invece chiudono in 12ª e 13ª posizione. Si accontenta invece la Mercedes, che ha deciso di non utilizzare le gomme morbide, piazzando comunque George Russell e Kimi Antonelli al settimo e nono posto.