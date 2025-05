Antonelli storico, pole position nelle qualifiche Sprint del Gp di Miami! Lontane le Ferrari

Storica impresa per Kimi Antonelli, che a sorpresa nel Gp di Miami si prende la prima pole position in carriera, mettendosi tutti alle spalle nelle qualifiche per determinare la griglia di partenza della gara Sprint sul circuito della Florida. Il 18enne pilota della Mercedes precede le McLaren del leader del Mondiale, Oscar Piastri, e di Lando Norris. Quarto tempo per Verstappen, che a sua volta precede Russell e le deludenti Ferrari.