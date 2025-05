Kimi Antonelli fa impazzire l’Italia, ma perché la Ferrari se lo è lasciato sfuggire?

Andrea Kimi Antonelli non perde tempo. Il suo impatto con il mondo della Formula 1 è stato immediato, meritandosi l'ammirazione globale da parte degli appassionati. Un orgoglio in particolare per gli italiani, che seguono con grande passione le gesta del diciottenne bolognese, in un momento in cui la Ferrari ancora non sembra ingranare. Che Kimi fosse speciale lo si era capito dalla prima tappa della stagione 2025, il