Qualifiche F1 Miami diretta: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc

Dopo una pazza Sprint Race , chiusa con il terzo posto di Hamilton dietro alle McLaren di Norris e Piastri, è il momento delle qualifiche sul circuito di Miami. I piloti torneranno in pista dopo la mini-gara per determinare le posizioni della gara in programma domani, domenica 4 maggio. L'inglese vuole confermarsi dopo il podio, mentre Leclerc è a caccia di riscatto dopo l'incidente nel giro di ricognizione , che l'ha tenuto fuori dalla Sprint Race. Segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

22:10

Ci siamo, cinque minuti all'inizio della Q1

Mancano cinque minuti al semaforo verde per la Q1: saranno 18 minuti a disposizione dei piloti per non finire tra gli ultimi cinque.

22:01

Leclerc, meccanici ancora al lavoro sulla sua monoposto

La Ferrari ha annunciato che Leclerc non avrà problemi per la qualifica dopo l'incidente prima della Sprint. Ad un quarto d'ora dal via, però, i meccanici continuano a lavorare sulla sua monoposto.

21:52

Qualifiche Miami, attesa per Hamilton e Leclerc

Cresce l'attesa per l'inizio delle qualifiche e specialmente per Hamilton e Leclerc. L'inglese ha ottenuto un importante terzo posto nella Sprint, un'iniezione di fiducia dopo i recenti e deludenti risultati. Il monegasco invece andrà a caccia di riscatto dopo non aver potuto neanche prendere parte alla Sprint Race.

21:45

Miami, ora c'è il sole dopo la pioggia nella Sprint

Dopo la pioggia nella Sprint Race, che aveva portato ad una sospensione della partenza, ora splende il sole sul circuito di Miami e il tracciato è completamente asciutto.

21:40

Qualifiche posticipate di 15 minuti

Il semaforo verde per la Q1 arriverà alle ore 22:15 italiane, un quarto d'ora dopo quanto previsto. La decisione è arrivata dopo la sospensione iniziale della Sprint Race, che ha cambiato il programma.

21:37

F1, la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint Race

Ecco come è cambiata la classifica piloti dopo la Sprint Race sul circuito di Miami.

21:35

Sprint Race: Norris fortunato, Hamilton chiude terzo

Rivivi tutte le emozioni della Sprint Race, che è andata in scena qualche ora prima delle qualifiche. LEGGI TUTTO

21:30

GP Miami, le qualifiche dopo una pazza Sprint Race

L'incidente di Leclerc prima del via, la pista bagnata che si è poi asciugata portando tutti a cambiare gomme e la gara chiusa sotto Safety Car. Dopo una pazza Sprint Race, vinta da Norris davanti a Piastri ed Hamilton, è il momento delle qualifiche: semaforo verde alle ore 22 italiane per la Q1.

Miami International Autodrome