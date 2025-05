F1 Miami diretta: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc

MIAMI (Usa) - Semaforo verde alle 22.00 ora italiana, Max Verstappen dopo una strepitosa prestazione in prova, parte davanti a tutti. Accanto a lui c’è Lando Norris, seconda fila per l’italiano Kimi Antonelli e per Oscar Piastri, leader della classifica piloti. Le due Rosse di Maranello sono attardate: il monegasco Charles Leclerc parte dall’ottava posizione, l’altro ferrarista Lewis Hamilton è dodicesimo. Le condizoni meteo al momento sono buone: non piove sul circuito di Miami, ma secondo i metereologi arriverà la pioggia durante il corso della gara. Il tasso di umidità attualmente si aggira intorno al 70%, nubi in lontananza.

22:36

Miami, modesta prova per le Ferrari

Fin qui, prova anonima per le Ferrari: dopo 20 giri, Leclerc è all'ottavo posto, Hamilton all'undicesimo. Intanto inizia a piovere sul circuito: le monoposto iniziano a tornare ai box per cambiare le gomme.

22:33

Norris supera Verstappen:è al secondo posto

Continua la battaglia tra i due piloti, la lotta per la seconda posizione si accende, il britannico continua ad attaccare ad ogni curva, va fuori traiettoria e passa l'olandese, ma Verstappen si ributta dentro e lo passa nuovamente. Il sorpasso di Norris era avvenuto fuori dalle linee della pista, e quindi ha fatto passare avanti l'avversario per non incorrere in penalità. La mossa paga, il britannico riprende la seconda posizione e ora va all'insguimento del compagno di scuderia Piastri che guida la gara.

22:28

Norris all'attacco di Verstappen

Anche l'altro pilota della McLaren va all'attacco di Max Verstappen: il pilota britannico è vicinissimo all'olandese, ma per il momento la Red Bull resta al secondo posto

22:26

Miami, Piastri si prende la prima posizione

Alla fine Oscar Piastri passa Max Verstappen, il pilota della McLaren si prende la prima posizione. I metereologii hanno previsto la perturbazione nel 14º giro del Gp, la pioggia è ormai in arrivo

22:23

Verstappen-Piastri, che battaglia!

Max Verstappen e Oscar Piastri stanno dando vita a una battaglia spettacolare:i due piloti sono vicinissimi, l'olandese al momento resiste agli attacchi dell'avversario. Sempre invariate le posizioni delle Ferrari con Leclerc all'ottavo posto ed Hamilton all'undicesimo.

22:20

Norris passa Antonelli

L'italiano Kimi Antonelli perde un'altra posizione. Testa coda per l'ex ferrarista Fernando Alonso mentre continua la battaglia tra Verstappen e Piastri con il pilota della McLaren che continua ad attaccare il leader della corsa.

22:18

Verstappen, si valuta investigazione

L'ateggiamento del pilota della red Bull potrebbe finire sotto l'esame dei giudici di gara dopo la manovra che ha spinto fuori traiettoria Lando Norris. Piastri in seconda posizione prova ad attaccare Verstappen, ritmo indiavolato in pista. Intanto i metereologi annunciano l'arrivo della pioggia intorno alle 22.40.

22:15

Miami, Piastri supera Antonelli

L'italiano perde la seconda posizione a vantaggio di Oscar Piastri che si piazza sulle tracce del leader della corsa Max Verstappen. Norris supera Russell e si riporta al quarto posto. Invariata la poszione delle due Ferrari con Leclerc all'ottavo posto e Hamilton all'undicesimo

22:10

Miami, Verstappen resta al comando

Terminata la virtual safety car, Max Verstappen resta in testa, al secondo posto l'italiano Antonelli, al terzo posto c'è Piastri. Ottavo posto per Charles Leclerc, undicesima posizione per Lewis Hamilton.

22:08

Miami, virtual safety car

Doohan è costretto a chiudere la propria gara dopo una foratura dovuta a un contatto con la monoposto di Lawson. La partenza del Gp è stata elettrizzante, con una battaglia immediata tra Verstappen e Norris: il pilota britannico è adirato contro l'avversario.

22:04

Semaforo verde, partiti!

E' iniziato il Gp di Miami, Max Verstappen prende subito il comando, Kimi Antonelli sorprende Lando Norris e si piazza in seconda posizione, Bandiera gialla sul circuito, Norris ha una gomma bucata ed è costretto a rallentare.

21:59

Miami,inizia il giro di ricognizione

Tutto pronto per l'inizio del Gp di Miami. Le monoposto stanno iniziando il giro di ricognizione in attesa del semaforo verde che darà il via alla gara. Le condizioni meteo al momento restano stabili: il cielo è parzialmente nuvoloso, ma attualmente non piove.