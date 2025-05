Diretta qualifiche Gp Imola: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc

Aggiorna

Difficoltà nelle libere, voglia di riscatto nelle qualifiche. Le Ferrari provano ad avvicinarsi alle imprendibili McLaren. Alle ore 16 la lotta alla pole. Leclerc e Hamilton fin qui hanno dimostrato di essere lontani dagli altri big. Eppure il pubblico di Imola spera in qualche miracolo. Attesa anche per il pilota di casa Kimi Antonelli. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

15:52 La Ferrari porta gli aggiornamenti: ecco cosa cambia Le Rosse arrivano a Imola con un pacchetto di nuovi aggiornamenti. Nuovi condotti di raffreddamento per i freni posteriori. Fa lo stesso la Red Bull. A livello di prestazioni cambia veramente poco. Altri aggiornamenti arriveranno più avanti. 15:43 Imola, il tempio italiano della Formula 1 Il circuito di Imola è stato inaugurato nel 1953, e fu usato dalla F1 per la prima volta nel 1963 in una gara fuori campionato vinta da Jim Clark. Nel 1979 un'altro GP extra Mondiale fu vinta da Lauda. Verstappen ha vinto le ultime 3 edizioni.

15:39 Hamilton e i problemi ai freni: cosa è successo Il pilota inglese ha avuto problemi con i freni in queste libere in Emilia Romagna: “Abbiamo avuto dei problemi ai freni che hanno fatto un’enorme differenza. È stata una battaglia, ed è stato un grosso problema sin dall’inizio del campionato. Non mi era mai capitato in precedenza, si tratta di una novità per me. Soluzione immediata? No. È una lotteria. Si tirano i dadi e se ne mette uno e funziona, se ne mette un altro e non funziona, vedremo cosa accadrà”.

15:37 Formula 1, qualifiche Imola: dove vederle Alle ore 16 il via alla lotta per la pole. Qui tutti i dettagli su come vedere le qualifiche in tv. 15:30 Senna e il record di pole a Imola Il record delle pole a Imola è di Senna con 8 (un record per un solo circuito in F1 fino al 2023, quando Hamilton registrò la sua 9ª pole all'Hungaroring). Tra i piloti in attività, solo Verstappen è riuscito a mettere a segno 2 pole qui nel 2022 e 2024. 15:26 Imola, l’importanza di partire davanti Le statistiche parlano chiaro: 11 gare su 31 sono state vinte dalla prima casella, 9 dalla seconda posizione in griglia. Nel GP di Imola si vince solo dalle prime 5 posizioni; dalle prime 3 se si considerano i trionfi dal 2000 ad oggi.

15:21 Sainz e la Ferrari: “Se mi chiamano torno” Il pilota spagnolo è da quest’anno sul sedile della Williams. Ha parlato al nostro giornale, qui l’intervista completa. 15:16 Formula 1, come sono andate le ultime libere Le FP3 hanno visto protagoniste le McLaren. Weekend iniziato nel segno delle auto papaya. Miglior tempo di Norris davanti a Piastri. Terzo Verstappen, poi Antonelli. Leclerc quinto, decimo Hamilton. 15:13 Formula 1 a Imola, Ferrari con voglia di riscatto Una stagione fin qui da dimenticare per le Ferrari. Nonostante tutto Leclerc e Hamilton, nel GP di casa, vogliono provare a stupire. Sulle curve di Imola si va a caccia della pole. McLaren sempre favorite. Autodromo Dino e Enzo Ferrari - Imola

© RIPRODUZIONE RISERVATA