IMOLA - Spaventoso incidente per il pilota giapponese della Red Bull Yuki Tsunoda, che è uscito di pista durante le qualifiche del Gp di Imola. La vettura durante il Q1 ha prima urtato un cordolo e poi è andata in testa-coda andandosi a schiantare contro le barriere, impennandosi e piroettando su stessea, staccandosi dall'asfalto. Tantissimo spavento per la pericolosità dello schianto e la brutalità della velocità raggiunta. Fortunatamente il pilota classe 2000 è uscito da solo dalla vettura, sulle proprie gambe, senza l’intervento degli infermieri e dei marshal di pista.