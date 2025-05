F1 diretta qualifiche Gp Monaco: segui le Ferrari di Leclerc e Hamilton

La Ferrari si gioca la pole position a Monaco con un po' più di ottimismo rispetto ai gran premi precedenti. Ed è facile capire perché: Leclerc corre in casa e ha dominato tutte le libere del venerdì. Non si registrava un dominio così netto della Rossa da Singapore 2023 e di Charles da Barcellona 2022. Hamilton ha chiuso terzo nelle secondo turno delle libere e quinto nell'ultimo, le qualifiche di oggi (sabato 24 maggio) sono tutte da vivere e soprattutto potrebbero essere già decisive per la gara di domani: partire davanti a Montecarlo può costituire un vantaggio enorme. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta .

16:08

Vertstappen, Leclerc e Hamilton in vetta

Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton in testa alle qualifiche.

16:00

Via alle qualifiche!

Iniziate le qualifiche. Albon e Sainz i primi due ad andare in pista.

15:45

Il punto sui rivali della Ferrari

Quello che lascia perplessi, oltre al margine di miglioramento - per la Ferrari, ma anche per gli altri - è il rendimento delle vetture che fin qui hanno dominato il Mondiale. È vero che la McLaren di Piastri è a soli 38 millesimi da Charles, e che dopo la “nasata” sul muretto l’australiano ha pensato bene di non forzare più di tanto («Siamo veloci ma c’è qualcosa da resettare. Giornata caotica abbiamo commesso troppi errori»). Ma quanto è reale il rendimento della Red Bull di Verstappen (solo 10°) supportato dalle parole di Helmut Marko? «La Red Bull ha sbagliato assetto. Max è stato costretto a girare gestendo un fastidioso sottosterzo. La Ferrari a Monaco è chiaramente la favorita». Per non parlare delle Mercedes di Antonelli (9°) e Russell (12°) che hanno lasciato strada alle Racing Bull di Lawson e Hadjar, 5° e 6°, con Alonso 7° davanti al debutto in verde di Newey, mentre le Williams sono rimaste ai margini con Albon (9°) e Sainz (13°).

15:36

Il dominio di Leclerc e i progressi di Hamilton

Charles ha dato il massimo tra le mura, pardon muri, di casa sua, come solo lui sa e può fare (non a caso Montecarlo da molti è soprannominata MonteCharles). Magari prendendosi qualche rischio di troppo, guidando forse (senza forse) al limite attuale della sua Ferrari ma alla fine centrando il risultato chissà quanto atteso dalla stessa Scuderia di Maranello. Forse, a dare ancora di più la misura, la dimensione corretta dei progressi della Rossa è proprio la prestazione di buon livello di Lewis Hamilton probabilmente per la prima volta (Sprint cinese a parte) apparso più sicuro e convinto del mezzo a disposizione.

15:31

Leclerc: "Troppo presto per dirsi fiduciosi"

Dopo il disastro di Imola la Ferrari sogna. Sogna di piazzarsi finalmente davanti a tutti, anche se Leclerc avverte: "Monaco è sempre molto speciale, non solo per me ma per chiunque guidi su questo circuito. Il venerdì serve a tutti per prendere i propri riferimenti e quindi è ancora troppo presto per dirsi veramente fiduciosi in vista del weekend. Questa però è stata una giornata positiva per noi: il nostro passo sul giro singolo è stato buono e mi sono sentito a mio agio in macchina, indipendentemente dalla mescola utilizzata".

15:25

L'importanza della pole a Monaco

Per le Ferrari centrare la pole a Monaco significherebbe moltissimo. Lo dicono i numeri: 33 su 70 gran premi qui sono stati vinti partendo dalla prima posizione. Dal 1986 in poi il successo è arrivato sempre dalle prime tre posizioni.

15:25

L'orario delle qualifiche di F1

Lo start alle qualifiche del Gp di Monaco è fissato alle 16. Grande attesa per Hamilton e il beniamino di casa Leclerc.

Monaco