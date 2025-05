Formula 1, il Gp di Catalunya: orari e dove vederlo in tv e streaming

Gp di Barcellona, dove vederlo in tv e in streaming

Il nono appuntamento del Mondiale di Formula1 è in programma nel prossimo weekend in Spagna, sul circuito di Barcellona. Il programma del Gp di Catalunya prevede le prove libere nella giornata di venerdì, le qualifiche (16-17) al sabato e la gara nella giornata di domenica alle ore 15. Il Gp di Catalunya verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e NOW.