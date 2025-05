Verstappen polemico dopo il GP Monaco: "Possiamo lanciare banane in giro"

"Non si può correre qui a Monaco, quindi non importa cosa si faccia. Una sosta, dieci soste. Anche alla fine ero in testa, ma le gomme erano completamente a terra e non si riusciva comunque a passare. Oggigiorno con una Formula 1 si può semplicemente sorpassare una Formula 2. Non credo che abbia funzionato. Stavamo quasi giocando Mario Kart. Poi si potrebbero installare sulle monoposto dei pezzi come quelli nel video-game e magari si potrebbero anche lanciare banane in giro". Questa la stoccata sarcastica del campione iridato Max Verstappen dopo il suo quarto posto al GP di Monaco. La vittoria sfumata al penultimo giro a Monte Carlo non è andata giù al pilota Red Bull che si è quindi sfogato dopo la corsa, durante le interviste.