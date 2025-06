Toto Wolff al veleno contro Verstappen: "Peggio dei tassisti di Roma o Napoli"

Toto Wolff contro Verstappen: "Inaccettabile"

“Non ho capito cosa volesse fare. È uscito dalla curva 4 senza accelerare, pensavo avesse un problema alla macchina. Russell l’ha superato, poi però lui è tornato a chiudergli la porta”, ha continuato Wolff. -“Se l’ha fatto per rabbia – ha aggiunto il manager della Mercedes – è inaccettabile. Sembra quasi volesse far passare Russell per poi accodarsi, ma non me lo spiego. È un atteggiamento fuori controllo e pericoloso, senza logica né rispetto”. “Non ho niente da dire", la risposta di Verstappen. "Sono stato giustamente penalizzato per quella manovra. Non c’è altro da aggiungere”.