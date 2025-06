Antonelli diplomato, ora può dedicarsi alla Formula 1

Il classe 2006, che ha superato le prime due prove scritte e la prova orale in data odierna (lunedì 23 giugno) a conclusione di un percorso quinquennale, può ora concentrarsi solo sul Mondiale di Formula 1. Venerdì 27 giugno Andrea Kimi sarà infatti in Austria in vista del Gran Premio sul circuito del Red Bull Ring, poi sarà la volta di Silverstone prima di due settimane di stop che precedono le tradizionali gare estive, in Belgio (25-27 luglio) e Ungheria (1-3 agosto). A quel punto la Formula 1 tornerà nel weekend del 29-31 agosto con il Gp d'Olanda: quasi un mese di stop durante il quale Kimi potrà godersi le meritate vacanze.