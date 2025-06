SPIELBERG (Austria) - In Austria va in scena l’undicesima prova del Mondiale di Formula Uno dove sul circuito del Red Bull Ring la monoposto di Lando Norris ottiene la pole position davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Seconda finale per l'altra McLaren di Oscar Piastri e per la Ferrari di Lewis Hamilton che ottiene in prova il miglior risultato stagionale.

Max Verstappen partirà dal settimo posto: la prestazione non è del tutto soddisfacente per il pilota della Red Bull, penalizzato sul circuito di casa da una bandiera gialla comparsa nei secondi finali del Q3. “E’ chiaro che non posso essere soddisfatto - ammette il pilota della Red Bull - la bandiera gialla mi ha frenato, sono stato costretto ad alzare il piede, ho perso qualche decimo. Volevo la pole position, sono deluso”.

17:50

Norris commenta la pole position: "Questo è soltanto l'inizio..."

"E' stato un bel giro - ammette Lando Norris commentando la sua pole position - probabilmente l'ho costruito pezzo dopo pezzo. Il primo tentativo nel Q3 é stato buono, ma sapevo di poter fare meglio e ci sono riuscito. Avevo un piano e sono riuscito ad eseguirlo. Sono molto contento, la stagione é lunga, voglio assaporarmi questo momento perché arrivo da un periodo difficile in qualifica. Sono contento, ma voglio dimostrare ancora il mio valore: oggi é soltanto l’inizio”.

17:35

Ferrari, Vasseur è soddisfatto

"Siamo riusciti a vivere una buona giornata - ammette il team principal della Ferrari - dobbiamo tener conto che Norris aveva un altro passo: mettersi tra le due McLaren è sicuramente un buon risultato. Abbiamo gestito al meglio i set di gomme, ci aspettavamo un weekend caldo e così è stato. Ma non dobbiamo avere paura dei pit stop perché c'è la possibilità di recuperare. Dobbiamo concentrarci per fare una buona strategia di gara. Hamilton? Ha ottenuto la sua miglior prestazione. Abbiamo avuto un weekend pulito, venerdì avevamo avuto qualche problema alla monoposto di Leclerc, ma siamo stati bravi a risolverlo in fretta".

17:30

Hamilton, miglior risultato in qualifica della stagione

Il britannico Lewis Hamilton conquista il quarto posto nelle qualifiche ufficiali del Gran Premio d'Austria, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Per il ferrarista è il miglior risultato della stagione; anche a Monaco Hamilton aveva ottenuto il quarto tempo in prova, ma era stato poi retrocesso per squalifica di tre posizioni.

17:21

Ferrari, le parole di Leclerc

"Sono molto soddisfatto - afferma Charles Leclerc al termine delle prove ufficiali - era tanto tempo che non partivamo dalla prima fila. I distacchi sono molto vicini, sono contento, la nostra macchina è migliore nel passo gara, spero di mettere pressione domani alla McLaren di Norris. Lui ha fatto una pole position incredibile, ma domani cercheremo di dargli filo da torcere"

17:18

Ferrari, secondo e quarto posto in qualifica

Buona prestazione per le due monoposto di Maranello. Il monegasco Charles Leclerc ha ottenuto il secondo tempo nelle prove ufficiali, quarto crono per il britannico Lewis Hamilton

17:15

Gp Austria, Norris in pole position

Il britannico Lando Norris partirà dalla pole position nel Gp d'Austria valevole per l'undicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Il pilota della McLaren scatterà dalla prima fila insieme alla Ferrari di Charles Leclerc. In seconda fila Piastri ed Hamilton, terza fila per Russell e Lawson, quarta fila per Verstappen e Bortoleto, quinta fila per Antonelli e Gasly.

16:56

Gp Austria, Norris ottiene il miglior tempo nel Q2

Il pilota della McLaren ottiene il miglior tempo anche nel Q2. Alle sue spalle Piastri, Leclerc, Verstappen, Bortoleto, Gasly, Russell, Hamilton, Lawson e Antonelli. Fuori dal Q3 Alonso, Albon, Hadjar, Colapinto, Bearman.

16:43

Gp Austria, Norris al momento conferma il miglior tempo

Il pilota della McLaren trova il miglior tempo anche nel Q2. Terzo tempo per il ferrarista Leclerc, quarto tempo per Lewis Hamilton. Prove al momnto interrotte per un principio di incendio a bordo pista. Mancano ancora 5'42" alla fine del Q2.

16:32

Gp Austria, è iniziato il Q2

Le due Ferrari scendono subito in pista per trovare il giro di lancio senza trovare traffico in pista: Leclerc ottiene momentaneamente il miglior tempo, Hamilton al secondo posto.

16:24

Gp Austria, miglior tempo per Norris nel Q1

Il pilota ha ottenuto il miglior tempo davanti a Oscar Piastri. Fuori dal Q2 Stroll, Ocon, Tsunoda, Sainz e Hulkenberg.