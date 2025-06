Vasseur non sarà al muretto Ferrari in Austria: cosa si sa dell'assenza

SPIELBERG (Austria) - Il team principal della Ferrari Frederic Vasseur oggi non potrà essere al proprio posto. L’ingegnere francese - da quanto emerge dall’ ufficio comunicazione della Ferrari - è stato costretto a tornare a casa per motivi personali . Al momento non emerge di più sulla vicenda di Vasseur che ieri aveva commentato in maniera entusiastica la prima fila conquistata da Charles Leclerc e il quarto tempo ottenuto dall’altro ferrarista Lewis Hamilton.

D’Ambrosio al posto di Vasseur

La posto del team principal francese, oggi sul muretto della Ferrari ci sarà il numero due della Scuderia di Maranello Jerome D’Ambrosio, arrivato qualche mese fa nel box delle Rosse dopo un’esperienza trascorsa in Mercedes. C’è molta attesa in Casa Ferrari per il Gp d’Austria, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno: dall’inizio della stagione le due monoposto non erano mai riuscite ad ottenere in prova il risultato ottenuto nelle qualifiche del Red Bull Ring.