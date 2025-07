Max Verstappen è vicino al passaggio in Mercedes per il 2026. Il campione del mondo della Formula 1 è in trattativa con Toto Wolff, direttore esecutivo della scuderia tedesca, per chiudere l'affare. È da almeno un anno e mezzo che la Mercedes sta corteggiando il pilota olandese. Verstappen è scontento della scarsa competitività della Red Bull nelle ultime due stagioni e una clausola nel suo contratto stabilisce che, se alla pausa estiva non sarà tra i primi tre della classifica mondiale, potrebbe liberarsi in automatico.