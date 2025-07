Bomba d'acqua a Silverstone, Leclerc reagisce così: "Non vedo..."

"Non riesco a vedere nulla..."

L'acquazzone, previsto, si è però abbattuto con imprevista abbondanza nel corso del 14° giro del GP di Gran Bretagna, sorprendendo i piloti non tanto a livello di pneumatici, più o meno tutti i muretti avevano deciso la loro strategia, quanto a livello di visibilità. Esplicativa in tal senso la comunicazione di Leclerc al box Ferrari, dopo aver tagliato di netto una curva: "There's water that came into my visor. I couldn't see anything! Like a huge splash of water". In pratica è come se il ferrarista avesse preso una pozzanghera molto profonda, con l'acqua che schizzando si sarebbe infiltrata nel visore del casco del pilota, compromettendo la sua visibilità e portandolo ad una manovra poco ortodossa in curva.