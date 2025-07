Qualifica F1 Sprint Gp Spa diretta: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc 

16:45

Hamilton clamorosa eliminazione in Q1

Sbaglia tutto l'inglese: nella seconda parte della frenata, scala male le marce e va in bloccaggio con il posteriore, finendo lungo fuori pista alla Bus-Stop. La Ferrari viene quindi eliminata in Q1, proprio all'ultimo minuto. Poco prima era incappato in un testacoda anche Kimi Antonelli

16:38

Lungo di Antonelli

L'italiano della Mercedes spinge troppo il piede sull'accelleratore e sconda all’uscita di Stavelot

16:36

Hadjar il migliore

Il primo tempo per ora ad Hadjar: la Racing Bull ferma il crono a 1:42.711

16:30

Qualifiche Sprint al via

Inizia il QS1 a Spa: Leclerc è tra i primi a scendere in pista

16:21

16:12

16:02

15:59

