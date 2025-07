Formula 1, le qualifiche del Gp del Belgio: orario e dove vederle in tv e streaming

Spa-Francorchamps, il tempio della Formula 1, è pronto a ospitare le qualifiche del Gran Premio del Belgio 2025. Dopo l’adrenalina della Gara Sprint , i piloti scenderanno in pista per conquistare la pole position su uno dei circuiti più leggendari del motorsport, dove storia, velocità e imprevedibilità si fondono in un mix unico.

Gp del Belgio, l'appuntamento con le qualifiche

Le qualifiche si terranno oggi (sabato 26 luglio 2025) alle ore 16. La sessione sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1, canali 201 e 207 di Sky, con approfondimenti pre e post-qualifiche. L’appuntamento con le qualifiche sarà visibile in chiaro su TV8. Lo streaming è disponibile su Sky Go, NOW e sul sito tv8.it. Il focus è anche sulle Ferrari di Hamilton e Leclerc. Con i suoi 7,004 km, Spa è il tracciato più lungo del calendario F1 e uno dei più amati da piloti e tifosi. Curve iconiche come Eau Rouge, Raidillon e Pouhon richiedono coraggio e precisione, mentre i rettilinei come il Kemmel Straight premiano potenza e aerodinamica. La pioggia, frequente nelle Ardenne, potrebbe rimescolare le carte, rendendo le qualifiche ancora più imprevedibili.