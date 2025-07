Formula 1, bufera, pioggia e polemiche: cosa è successo a Spa

Il Gran Premio del Belgio si inchina di fronte a una pioggia che sembra sufficiente a mettere in ginocchio un sistema complesso come quello di una monoposto di Formula Uno. Pronta a prendere il comando per accomodarsi tranquillamente in quei box che in gara vedono solo per un istante. Senza timori, perché in queste circostanze sembra che le tribune siano più divertite dall’esibizione di maschere e bandiere che dalla potenza dei motori e dal coraggio dei piloti. E se alla fine qualcuno dovesse avere qualcosa da ridire, ci sarebbe sempre chi dall’organizzazione, lo inviterebbe a prendersi un caffè.

Eppure il ritardo di oltre un’ora al via di Francorchamps, sembra contrastare con l’efficacia di una tecnologia che ha fatto dell’auto da competizione un sogno ampiamente realizzato. Molti piloti si sono dichiarati pronti a prendere il via, ma l’organizzatore del GP del Belgio non ha aderito.

Una scelta comprensibile dal punto di vista della sicurezza ma allo tempo stesso c’è da chiedersi come non sia possibile finalizzare la attuale tecnologia alla costruzione di una monoposto in grado di affrontare il “bagnato” con la dovuta sicurezza. Il problema è quello della identità sempre più stretta tra la gara in pista e quella a un computer sempre più arrogante. Una “facilità” che finisce per identificare pilota “antico” e pilota “novello”. Quest’ultimo, sempre più presente, non fa che compromettere quel livello di sicurezza che si ottiene soltanto quando spettacolo e sicurezza corrono insieme.