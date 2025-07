F1, l'inatteso annuncio sul futuro di Verstappen: "Posso confermare che…"

F1, le parole di Marko sul futuro di Verstappen in Red Bull

A mettere fine alle voci di mercato che riguardano il campione olandese è Helmut Marko: "Sì, posso confermare che Max Verstappen guiderà per la Red Bull nel 2026", ha detto ai microfoni di 'Sky Germania' lo storico consulente della scuderia austriaca e uomo molto vicino al quattro volte campione del mondo. Lo stesso pilota del resto, dopo l'ultima gara di Spa (chiusa dall'olandese al quarto posto dietro a Piastri, Norris e alla Ferrari di Charles Leclerc), si era sbilanciato dicendo di non voler andare via: "Il mio obiettivo è restare in Red Bull", aveva detto. E anche Toto Wolff aveva lasciato intendere che non era praticabile l'arrivo di Verstappen in Mercedes, che per la prossima stagione va verso la riconferma della coppia formata da George Russell e dal giovane italiano Kimi Antonelli.