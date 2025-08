Formula 1, qualifiche Gp d'Ungheria: orario e come vederle in tv e streaming

BUDAPEST (UNGHERIA) - Cresce l'attesa per la terza sessione di prove libere ma soprattutto per le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria , 14° appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 . Dopo il dominio di Lando Norris nelle due sessioni di ieri (venerdì 1° agosto), il pilota britannico della McLaren mette nel mirino la pole position per stabilire la griglia di partenza in vista del Gran Premio in programma domani, domenica 3 agosto, sul tracciato dall' Hungaroring . Sarà duello con il compagno di box, Oscar Piastri . Occhi puntati anche sulle due Ferrari : Charles Leclerc e Lewis Hamilton proveranno a confermare i buoni risultati ottenuti nelle ultime uscite.

Gp d'Ungheria, a che ora iniziano le qualifiche

Le qualifiche del Gp d'Ungheria, che determineranno la griglia di partenza sul circuito dell'Hungaroring, sono in programma oggi, sabato 2 agosto, a partire dalle ore 16. Si partirà con la consueta Q1 da 18 minuti, poi la Q2 da 15 minuti e infine gli ultimi 12 minuti di Q3 per stabilire le prime dieci posizioni della griglia.

Qualifiche Gp d'Ungheria, come vederle in tv e streaming

Il sabato del weekend del Gp d’Ungheria sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) per l’intera programmazione e su Sky Sport Uno (201) solo per le qualifiche (al via dalle 12:30). È inoltre prevista la differita in chiaro su TV8 e TV8.it delle qualifiche, mentre la trasmissione della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport. La sessione dell’Hungaroring potrà essere seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà le qualifiche allo stesso orario in cui saranno trasmesse in tv.