Delusione Hamilton, la frase a caldo spiazza la Ferrari: "Forse bisogna cambiare il pilota..."

È un Lewis Hamilton sconsolato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare la qualifica del Gp d'Ungheria . Dopo la fiducia espressa al termine della gara di Spa ed un feeling ritrovato con la Ferrari , è arrivato un inizio di weekend da dimenticare e il dodicesimo posto in griglia è reso ancora più pesante dalla pole ottenuta da Charles Leclerc . Risultati di fronte ai quali anche il campione inglese si mostra fragile, vedendo incrinate certezze che parevano inossidabili.

Il 'j'accuse' di Hamilton

"Ogni volta, ogni volta", la frase di Hamilton al team radio con il muretto di Maranello. Una sorta di imprecazione, spiegata così dal britannico: "Mi riferivo solo a me stesso. Se c'è una soluzione? Non lo so, me lo chiedo anche io...".

"Forse bisogna cambiare il pilota"

Il sette volte iridato continua poi con la sua autoflagellazione, proponendola alla fine una soluzione, ma tramite una frase che la dice anche lunga sulla fiducia in se stesso ormai smarrita: "Davvero non so più cosa dire, non trovo una risposta. Ecco, forse bisogna cambiare pilota perché evidentemente è possibile portare questa macchina in pole position".