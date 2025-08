Disastro Ferrari, Leclerc durissimo: "Sembravo un passeggero". Hamilton ci va giù ancora più duro: "Finora..."

ROMA - Il Gran Premio d’Ungheria lascia una scia di delusione profonda in casa Ferrari . Nonostante la pole position conquistata da Charles Leclerc, la gara si è trasformata in un incubo, chiusa con un quarto posto per il monegasco e un mesto dodicesimo per Lewis Hamilton. “In macchina non avevo tutte le informazioni, ma abbiamo avuto un problema al telaio. Da quel momento in poi sono stato un passeggero. Sono cose da non credere. È molto frustrante. Di questa prima parte della stagione non salvo niente”, ha ammesso Charles.

La delusione di Leclerc: "In certe giornate difficile vedere positivo"

"Il primo stint avevano tutto sotto controllo, un po' di degradazione rispetto alle McLaren però eravamo veloci. Nel secondo veloci pure, poi dopo abbiamo perso completamente il nostro passo", aggiunge il ferrarista. "Sono veramente deluso perché quando c'è una opportunità, va presa. Pe adesso è quello che mi rimane di questa prima parte della stagione. Ci sono stati dei passi avanti, sono contento per i passi avanti ma in giornate è difficile vedere positivo”.

Hamilton: "Amo ancora correre..."

Hamilton ha chiuso un weekend da dimenticare: “Non sono frustrato, oggi non potevo fare molto di più. Dalla stagione non avevo aspettative, ma è andata molto peggio di qualsiasi altra mia stagione”, le sue parole ai microfoni di Sky Sport il suo 12esimo posto con la Ferrari nel Gran Premio di Ungheria. Tornando alle parole di ieri, quando ha detto che la Ferrari dovrebbe cambiare pilota riferendosi a se stesso, gli chiedono se la pensa davvero così e se è arrivato ad un punto in cui non ha risposte per questo momento così difficile. "Non in particolare, ma quando c'è una sensazione è una sensazione. Sullo sfondo stanno succedendo tante cose che non è grandioso. Ho perso voglia di correre? No no, io amo ancora correre”.