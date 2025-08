Gp Ungheria, ascolti record su Sky per la doppietta McLaren e l'arrabbiatura di Leclerc

Nonostante la gara abbia tradito le grandi attese dei tifosi ferraristi, che dopo la pole spettacolo di Leclerc sognavano finalmente una vittoria della Ferrari in Formula 1, il Gp d'Ungheria è risultato il più seguito della stagione sin qui sui canali messi a disposizione da Sky, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Gli appassionati del circus sono comunque rimasti inchiodati ad una gara che ha in ogni caso riservato spettacolo e qualche colpo di scena.

L'arrabbiatura di Leclerc con il massimo dell'audience

L'ennesima doppietta delle McLaren, stavolta storica per la casa costruttrice, ma importante anche in chiave classifica piloti, con Norris che torna nella scia di Piastri, e soprattutto l'arrabbiatura di Leclerc, con il clamoroso sfogo nei confronti del muretto di Maranello, sono state seguite in termini medi di Total Audience da 1 milione 545 mila spettatori. Un 15,3% di share, record stagionale per Sky riguardo il seguito della Formula 1.