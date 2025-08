Leclerc, il vero pit stop è con il suo gelato a bordo piscina

Leclerc lancia il suo gelato insieme all'inseprabile Léo

La campagna ambientata in una luminosa giornata estiva è un invito a concedersi il piacere con spontaneità, senza rinunce e alleggerendo il senso di colpa. Dallo sport al relax, ogni scena dello spot celebra l’equilibrio perfetto tra gusto e consapevolezza, proprio come fa LEC con i suoi gusti irresistibili e leggeri. “Too good to be true?”, recita il concept creativo: Così buono e leggero da non crederci, LEC trasforma ciò che sembrava un sogno impossibile in una sorprendente realtà. Resistere a quel favoloso gelato che vogliamo da sempre, ma che spesso finiamo per evitare, diventa così un lontano ricordo! Più gusto, più piacere, più libertà di goderti ciò che ami! Al centro dello spot Charles, il pilota di Formula Uno, spensierato mentre assapora un cucchiaino di Vanillove a bordo piscina. In un’atmosfera rilassata e giocosa, gli amici lo raggiungono sul campo da padel, dove si concedono un gustoso time-out con LEC. Lo spot prosegue, con tono leggero e autoironico, tra gag, colpi di scena e una comparsa inaspettata del piccolo Léo… da vedere! La campagna verrà diffusa in formato video su Youtube, oltre che sui canali ufficiali di Leclerc e di LEC, per accompagnare il pubblico in un’estate senza rimpianti.

Cinque i gusti disponibili

"Questa nuova campagna rappresenta un’accelerazione nella comunicazione del brand - afferma Federico Grom, uno dei quattro fondatori - un racconto visivo che traduce l’essenza di LEC in immagini, movimento ed emozioni positive. Un progetto che nasce da un’intuizione potente, rendere possibile ciò che prima sembrava impossibile, e che oggi prende vita in uno spot capace di coinvolgere, intrattenere e ispirare". Con la sua filosofia orientata al gusto, LEC continua a lavorare per rivoluzionare il mondo del gelato. Ogni barattolo contiene massimo 399 kcal, con una riduzione fino al 41% delle calorie e del 50% degli zuccheri rispetto alla media dei gelati in vaschetta più venduti. Un risultato ottenuto dalla riduzione dei grassi, mai superiori al 5,2%, dall’uso di edulcoranti sempre più diffusi e noti come eritritolo e stevia, e da una combinazione di fibre come polidestrosio e inulina ottenuti a partire rispettivamente da mais e cicoria. I cinque gusti disponibili - Vanillove, Salty Carammmel, Swirly Pistachi-oh!, Peanut Caramel Tango e Chocolate Crunch - sono pensati per accompagnare ogni momento della giornata. Così buoni e così leggeri* da non crederci. Ma poi li assaggi. E tutto diventa chiaro. LEC è il gelato che tutti sogniamo, e che ci meritiamo. Quindi… Why resist?