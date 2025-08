Ecclestone durissimo contro Hamilton: "Si prenderebbe in giro da solo, ha raggiunto il top e ora deve solo andare..."

Bernie Ecclestone , storico ex boss della Formula 1 , torna a far parlare di sè con dichiarazioni forti e dirette nei confronti di Lewis Hamilton . Intervistato dal Daily Mail , il 94enne ex manager britannico non ha usato mezzi termini: secondo lui, l'approdo del sette volte campione del mondo in Ferrari è una mossa fallimentare e l'unica scelta sensata, per entrambe le parti, sarebbe una risoluzione immediata del contratto. "Lewis è stato un grande talento, probabilmente lo è ancora. Ma tutti i grandi sportivi, una volta arrivati al vertice, hanno solo una direzione in cui possono andare: verso il basso. È stanco, fa questo lavoro da una vita. Dovrebbe prendersi una pausa, cambiare campo, iniziare una nuova vita. Forse non ci ha ancora pensato, ma avrebbe già dovuto" ha detto Ecclestone .

"Progetto fallito: meglio Hadjar o Bortoleto al fianco di Leclerc"

La soluzione per Ecclestone è chiara: Hamilton dovrebbe presentarsi a Maranello e chiedere di uscire dall'accordo, lasciando spazio a un giovane talento: "Se fossi in lui, andrei subito dalla Ferrari a dire: se avete qualcuno pronto a sostituirmi mi faccio da parte. Naturalmente il contratto deve essere onorato, ma se le cose non funzionano, tanto vale parlarne. Lewis non ha più bisogno di rischiare, ha già vinto tutto. Non gli auguro nulla di male, ma non lotta più per il titolo, e non avrebbe senso rischiare un brutto infortunio solo per restare in pista". Ecclestone suggerisce anche due nomi per il post-Hamilton: Hadjar e Bortoleto, "Se fossi la Ferrari, prenderei uno dei due. Hadjar ha impressionato al debutto, è veloce, costante e una persona per bene. Bortoleto ha tanto talento. Entrambi rappresentano il futuro." Le parole di Ecclestone arrivano in un momento delicato per Hamilton, reduce da un inizio stagione difficile con la Rossa e sempre più lontano dalle posizioni di vertice. Dopo le recenti critiche di Anthony Davidson, che aveva già messo in dubbio la sostenibilità del progetto Ferrari per un pilota 40enne, anche l'ex boss del circus sembra non vedere un lieto fine all'orizzonte per il campione britannico.