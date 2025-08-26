Formula 1, è ufficiale: chi sono i due piloti della nuova scuderia che correrà nel Mondiale 2026

Cadillac - il nuovo team americano che farà il suo ingresso in Formula 1 nel 2026 come 11esimo del Circus - ha annunciato ufficialmente i suoi piloti titolari per la stagione d’esordio: si tratta di Perez e Bottas. La scelta riflette la volontà di Cadillac di puntare sull’esperienza per affrontare le sfide di un debutto in un campionato complesso come la Formula 1. L’anno scorso Bottas di terzo pilota e riserva in Mercedes e ha contribuito allo sviluppo del giovane Antonelli , mentre Perez torna in Formula 1 dopo una stagione di assenza (ultima avventura alla Red Bull).

F1, Cadillac va sull’usato sicuro

Insieme, i due piloti portano un bagaglio di esperienza impressionante: Bottas conta 10 vittorie, 67 podi e 20 pole position, mentre Perez ha conquistato 6 vittorie, 39 podi e 3 pole position, per un totale di oltre 500 gran premi disputati in carriera. Questa solidità sarà fondamentale per un team come Cadillac, che si affaccia alla Formula 1 con un’esperienza tecnica limitata e mira a costruire una base solida per il futuro. “La firma di due piloti di grande esperienza come Bottas e Perez è un segnale forte delle nostre intenzioni. Hanno visto di tutto e sanno cosa serve per avere successo in F1. Ma, cosa ancora più importante, capiscono cosa significa contribuire alla costruzione di una squadra. La loro leadership, i loro feedback, il loro istinto temprato dalle gare e, naturalmente, la loro velocità saranno preziosi per dare vita a questa squadra. Un grande ringraziamento al team Mercedes per la collaborazione e la comprensione”, ha detto ha dichiarato il team principal di Cadillac F1 Graeme Lowdon.