Formula 1, qualifiche Gp Olanda: orario, dove vederle in tv e in streaming

ROMA - La Formula 1 fa tappa nei Paesi Bassi. Dopo le sessioni di prove libere, il Mondiale riprende oggi, sabato 30 agosto, con le qualifiche del GP d’Olanda – trasmesse in diretta tv e streaming – sul tracciato di Zandvoort. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono chiamate a inseguire le McLaren di Oscar Piastri, attuale leader della classifica piloti, e di Lando Norris, staccato di appena nove punti dal compagno di squadra. Intanto, la Red Bull di Max Verstappen punta a lasciare il segno nel Gran Premio di casa.
Qualifiche F1 Olanda, l’orario di inizio
La lotta alla pole position è in programma oggi, sabato 30 agosto, alle ore 15. Domani il Gp è in programma sempre alle ore 15.
Qualifiche Formula 1 in Olanda, dove vederle in tv e in streaming
Tutto sarà in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport. In streaming si potranno seguire le qualifiche su Now Tv e sull’app Sky Go.