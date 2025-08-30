F1 diretta qualifiche Gp Olanda: segui le Ferrari di Leclerc e Hamilton LIVE

Le McLaren di Norris e Piasti hanno fanno il vuoto dopo la terza sessione di libere, ma adesso è tempo di qualifiche nel GP d’Olanda, appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 che va in scena sul circuito di Zandvoort. Le Ferrari di Leclerc e Hamilton sono apparse lente e in forte difficoltà: ora c’è un nuovo capitolo da scrivere. Segui le qualifiche in diretta.
15:27
Si ricomincia
McLaren velocissime, Ferrari in affanno. Russell e Verstappen in odore di seconda fila
15:20
Ferarri lontane dalla pole
Hamilton è nono a 0.562, mentre Leclerc solo decimo a 0.568
15:18
Piastri davanti
Piastri chiude a 1:09.338, dietro Norris a 0.131, terzo Russell
15:17
I tempi delle qualifiche, adesso il secondo run
1 Lando Norris McLaren 1:09.469 —
2 Oscar Piastri McLaren 1:09.627 +0.158
3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:09.754 +0.285
4 Fernando Alonso Aston Martin 1:09.950 +0.481
5 Kimi Antonelli Mercedes 1:10.004 +0.535
6 Pierre Gasly Alpine 1:10.043 +0.574
7 George Russell Mercedes 1:10.055 +0.586
8 Isack Hadjar Racing Bulls 1:10.106 +0.637
9 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1:10.195 +0.726
10 Liam Lawson Racing Bulls 1:10.200 +0.731
11 Lewis Hamilton Ferrari 1:10.224 +0.755
12 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:10.262 +0.793
13 Carlos Sainz Williams 1:10.355 +0.886
14 Charles Leclerc Ferrari 1:10.387 +0.918
15 Alexander Albon Williams 1:10.423 +0.954
16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:10.425 +0.956
17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:10.449 +0.980
18 Franco Colapinto Alpine 1:10.561 +1.092
19 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:10.643 +1.174
20 Lance Stroll Aston Martin
15:15
Le esclusioni
Fuori Bortoleto, Tsunoda, Colapinto, Ocon e Stroll
15:14
McLaren velocissime
Cambia tutto quando entrano in scena le McLaren: Norris è primo in 1:09.469, davanti a Piastri. Hamilton undicesimo, Leclerc diciottesimo. Ferrari in difficoltà in questo momento
15:10
Verstappen spinge
Verstappen si mette tutti alle spalle in 1:09:754. Hamilton è secondo
15:09
Hamilton c'è
L'inglese parte bene, è primo momentaneamente in 1:10:224.
15:08
Problemi per Stroll
Impreciso Stroll che sbatte contro il muro. Le conseguenze non sono gravi
15:04
Ferrari in pista
Ferrari sul tracciato. Sono state scelte le gomme soft per cercare subito il tempo migliore
14:56
Qualifiche al via
Pochi minuti e si parte. Dal 2021 chi ha conquistato la pole position poi ha vinto la gara in Olanda.
14:50
La missione della Ferrari
Leclerc e Hamilton puntano alla seconda fila sulle Ferrari, anche se non è semplicissimo. Le McLaren finora sono sembrate di un altro pianeta per la concorrenza
14:45
Il meteo in Olanda
C’è vento e c'è anche sole a Zandvoort. Mancano 15 minuti al via delle qualifiche
14:35
Il Gp d'Olanda nel calendario
Il Gran Premio d'Olanda è tornato nel calendario della Formula 1 nel 2021. Il circuito è stato costruito a pochi passi al mare, è molto apprezzato dai piloti, ma ha l'insidia aggiuntiva del vento che porta sul tracciato la sabbia della spiaggia. La pista è comunque stretta.
14:16
Male le Ferrari nelle libere 3
Norris è stato un fulmine nelle libere 3, davanti al compagno di scuderia Piastri e Russell. Male le Ferrari: solo sesto Leclerc, quattordicesimo Hamilton.
14:10
L’orario delle qualifiche
Si torna sull’asfalto alle ore 15 per le qualifiche. Dopo le tre sessioni di libere adesso si farà sul serio per formare la griglia di partenza sul circuito di Zandvoort.
14:06
Primo appuntamento dopo la pausa estiva
La Formula 1 riparte dall’Olanda per il 15° appuntamento della stagione. Si tratta della prima gara dopo la lunga pausa dell’estate
14:00
Qualifiche Gp Olanda in tv
Le qualifiche sono trasmesse in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport. In streaming si potranno seguire su Now Tv e sull’app Sky Go