F1 diretta qualifiche Gp Olanda: segui le Ferrari di Leclerc e Hamilton LIVE

Le McLaren di Norris e Piasti hanno fanno il vuoto dopo la terza sessione di libere, ma adesso è tempo di qualifiche nel GP d’Olanda , appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 che va in scena sul circuito di Zandvoort. Le Ferrari di Leclerc e Hamilton sono apparse lente e in forte difficoltà: ora c’è un nuovo capitolo da scrivere. Segui le qualifiche in diretta.

15:27

Si ricomincia

McLaren velocissime, Ferrari in affanno. Russell e Verstappen in odore di seconda fila

15:20

Ferarri lontane dalla pole

Hamilton è nono a 0.562, mentre Leclerc solo decimo a 0.568

15:18

Piastri davanti

Piastri chiude a 1:09.338, dietro Norris a 0.131, terzo Russell

15:17

I tempi delle qualifiche, adesso il secondo run

1 Lando Norris McLaren 1:09.469 —

2 Oscar Piastri McLaren 1:09.627 +0.158

3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:09.754 +0.285

4 Fernando Alonso Aston Martin 1:09.950 +0.481

5 Kimi Antonelli Mercedes 1:10.004 +0.535

6 Pierre Gasly Alpine 1:10.043 +0.574

7 George Russell Mercedes 1:10.055 +0.586

8 Isack Hadjar Racing Bulls 1:10.106 +0.637

9 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1:10.195 +0.726

10 Liam Lawson Racing Bulls 1:10.200 +0.731

11 Lewis Hamilton Ferrari 1:10.224 +0.755

12 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:10.262 +0.793

13 Carlos Sainz Williams 1:10.355 +0.886

14 Charles Leclerc Ferrari 1:10.387 +0.918

15 Alexander Albon Williams 1:10.423 +0.954

16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:10.425 +0.956

17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:10.449 +0.980

18 Franco Colapinto Alpine 1:10.561 +1.092

19 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:10.643 +1.174

20 Lance Stroll Aston Martin

15:15

Le esclusioni

Fuori Bortoleto, Tsunoda, Colapinto, Ocon e Stroll

15:14

McLaren velocissime

Cambia tutto quando entrano in scena le McLaren: Norris è primo in 1:09.469, davanti a Piastri. Hamilton undicesimo, Leclerc diciottesimo. Ferrari in difficoltà in questo momento

15:10

Verstappen spinge

Verstappen si mette tutti alle spalle in 1:09:754. Hamilton è secondo

15:09

Hamilton c'è

L'inglese parte bene, è primo momentaneamente in 1:10:224.

15:08

Problemi per Stroll

Impreciso Stroll che sbatte contro il muro. Le conseguenze non sono gravi

15:04

Ferrari in pista

Ferrari sul tracciato. Sono state scelte le gomme soft per cercare subito il tempo migliore

14:56

Qualifiche al via

Pochi minuti e si parte. Dal 2021 chi ha conquistato la pole position poi ha vinto la gara in Olanda.

14:50

La missione della Ferrari

Leclerc e Hamilton puntano alla seconda fila sulle Ferrari, anche se non è semplicissimo. Le McLaren finora sono sembrate di un altro pianeta per la concorrenza

14:45

Il meteo in Olanda

C’è vento e c'è anche sole a Zandvoort. Mancano 15 minuti al via delle qualifiche

14:35

Il Gp d'Olanda nel calendario

Il Gran Premio d'Olanda è tornato nel calendario della Formula 1 nel 2021. Il circuito è stato costruito a pochi passi al mare, è molto apprezzato dai piloti, ma ha l'insidia aggiuntiva del vento che porta sul tracciato la sabbia della spiaggia. La pista è comunque stretta.

14:16

Male le Ferrari nelle libere 3

Norris è stato un fulmine nelle libere 3, davanti al compagno di scuderia Piastri e Russell. Male le Ferrari: solo sesto Leclerc, quattordicesimo Hamilton.

14:10

L’orario delle qualifiche

Si torna sull’asfalto alle ore 15 per le qualifiche. Dopo le tre sessioni di libere adesso si farà sul serio per formare la griglia di partenza sul circuito di Zandvoort.

14:06

Primo appuntamento dopo la pausa estiva

La Formula 1 riparte dall’Olanda per il 15° appuntamento della stagione. Si tratta della prima gara dopo la lunga pausa dell’estate

14:00

Qualifiche Gp Olanda in tv

Le qualifiche sono trasmesse in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport. In streaming si potranno seguire su Now Tv e sull’app Sky Go

Zandvoort, Olanda