Formula 1, Gp Olanda: orario, e dove vederlo in tv e in streaming

Tutto pronto per il Gran Premio di Formula 1 dei Paesi Bassi, quindicesima prova del circuito Mondiale. Si parte con la pole position di Piastri, che con la McLaren ha fgatto registrare il miglior tempo davanti a Norris e Verstappen. Le Ferrari partono al sesto posto (Leclerc) e in settima posizione (Hamilton)
Gran Premio dei Paesi Bassi, l'orario di partenza
Il Gran Premio dei Paesi Bassi, quindicesima prova del Mondiale di F1, si disputerà oggi domenica 31 agosto sul circuito di Zanvoot. Il semaforo verde scatterà alle ore 15:00.
Gran Premio dei Paesi Bassi, la griglia di partenza
Pole position per la McLaren di Piastri, davanti al compagno di squadra Norris. In seconda fila Max Verstappen e Isack Hadjar. Terza fila per George Russell e la prima delle due Ferrari, guidata da Charles Leclerc. Lewis Hamilton partirà dalla quarta fila insieme a Liam Lawson.
Gran Premio dei Paesi Bassi, dove vederlo in tv e streaming
Il Gran Premio dei Paesi Bassi sarà in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport. In streaming si potranno seguire le qualifiche su Now Tv e sull’app Sky Go.